Независимо от того, в какой стране вы находитесь, мы поможем вам найти лучшие решения для легализации вашего пребывания в Польше. Наша забота и профессионализм гарантируют ваше спокойствие и благополучие.
MIGRANT SUPPORT ведущая компания по легализации иностранцев в Польше. Легализация пребывания в другой стране может стать сложным и запутанным процессом. Наша компания специализируется на предоставлении профессиональной помощи иностранцам в легализации их пребывания. Вот почему тысячи клиентов доверяют нам
Экспертность и опыт
Мы гордимся командой высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом. Наши эксперты тщательно следят за изменениями в законодательстве, чтобы обеспечить вам максимально точные и актуальные консультации
Индивидуальный подход
Каждое дело уникально, и мы учитываем специфические потребности и условия каждого клиента. Мы предлагаем персонализированные решения, которые соответствуют вашим личным и профессиональным целям
Комплексные услуги
От подачи заявлений на ВНЖ и регистрации бизнеса до получения польского гражданства – мы предоставляем полный спектр услуг. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку на всех этапах
Быстрота и эффективность
Мы понимаем, что время имеет значение. Наша команда работает оперативно и эффективно, чтобы ускорить процесс легализации и минимизировать возможные задержки
Поддержка на нескольких языках
Мы говорим на вашем языке! Наши специалисты владеют несколькими языками, включая польский, английский, русский, украинский, белорусский, чтобы обеспечить максимально комфортное общение
Положительные отзывы и репутация
Нам доверяют, и это подтверждают отзывы клиентов. Мы стремимся к безупречному выполнению наших обязательств, и в результате получаем множество положительных рекомендаций
Наша команда
Член правления, специалист по оформлению гражданства Польши
Полина Шелестова
Член правления, специалист по легализации по польским корням