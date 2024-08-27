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Работаем с 9 до 17 по будням
+48 664 539 579

Поможем иммигрировать в Польшу

Независимо от того, в какой стране вы находитесь, мы поможем вам найти лучшие решения для легализации вашего пребывания  в Польше. Наша забота и профессионализм гарантируют ваше спокойствие и благополучие.
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Услуги

Migrant Support принимает заявки от граждан любых стран. Мы поможем вам решить любые вопросы, связанные с переездом в Польшу.
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ВНЖ (Karta czasowego pobytu)
ВНЖ по учебе в колледже
ВНЖ по учебе в ВУЗе
ВНЖ по учебе в языковой школе
ВНЖ по учебе с тур визой
ВНЖ на основании брака с гражданином Польши
ВНЖ для граждан ЕС
Апелляционное производство/Odwołanie
Карта Поляка (Karta Polaka)
Основная информация по Карте Поляка
Замена карты Поляка на карту сталего побыту
Поиск информации в архивах
ПМЖ (Karta stałego pobytu)
Получение ПМЖ по корням
Замена карты поляка на ПМЖ
Карта долгосрочного резидента UE
Апелляционное производство/Odwołanie
Гражданство (Obywatelstwo polskie)
Получение гражданства через воеводу/Uznanie za obywatela polskiego
Получение гражданства через президента Польши/Nadanie obywatelstwa polskiego
Бизнес в Польше
Открытие фирмы Sp z o.o.
Внесение изменений в реестр KRS
Регистрация JDG (ИП/ЧП)
Криптолицензия
Другие услуги
Оформление номера PESEL
Прописка/meldunek в г. Варшава
Замена иностранного водительского удостоверения на польское
Обмен (умейсцование) иностранных свидетельств на польские
Транспортная лицензия
Лицензия на пассажирские перевозки
Лицензия такси в г. Варшава
Открытие банковского счета в европейском банке
Бесплатная консультация
Присяжный перевод документов на польский язык
ВНЖ на основании ведения бизнеса
Оформление номера PESEL
Обмен водительских прав на польские при наличии польского ВНЖ

Акции

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3 месяца бесплатного  обслуживания

Регистрируйте фирму (Sp. z o.o.) за 500 злотых и получите 3 месяца бесплатного обслуживания при заключении договора с нашим виртуальным бюро
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Этапы работы

Обращение в компанию
Подбор оптимального пути легализации для Вас на основании Ваших потребностей.
Шаг 1
Выбор пакета услуг
На этом этапе Вы выбираете оптимальный пакет услуг для себя
Шаг 2
Подписание договора
Мы запрашиваем Ваши данные для заключения договора. Договор подписывается онлайн
Шаг 3
Внесение предоплаты
В зависимости от выбранного пакета услуг, Вы вносите предоплату
Шаг 4
Оформление документов
За Вами закрепляется специалист, который сопровождает Вас до получения документов
Шаг 5
Получение документов
Вы получаете на руки готовые документы
Шаг 6

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Почему выбирают нас

MIGRANT SUPPORT ведущая компания по легализации иностранцев в Польше. Легализация пребывания в другой стране может стать сложным и запутанным процессом. Наша компания специализируется на предоставлении профессиональной помощи иностранцам в легализации их пребывания. Вот почему тысячи клиентов доверяют нам
Экспертность и опыт
Мы гордимся командой высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом. Наши эксперты тщательно следят за изменениями в законодательстве, чтобы обеспечить вам максимально точные и актуальные консультации
Индивидуальный подход
Каждое дело уникально, и мы учитываем специфические потребности и условия каждого клиента. Мы предлагаем персонализированные решения, которые соответствуют вашим личным и профессиональным целям
Комплексные услуги
От подачи заявлений на ВНЖ и регистрации бизнеса до получения польского гражданства – мы предоставляем полный спектр услуг. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку на всех этапах
Быстрота и эффективность
Мы понимаем, что время имеет значение. Наша команда работает оперативно и эффективно, чтобы ускорить процесс легализации и минимизировать возможные задержки
Поддержка на нескольких языках
Мы говорим на вашем языке! Наши специалисты владеют несколькими языками, включая польский, английский, русский, украинский, белорусский, чтобы обеспечить максимально комфортное общение
Положительные отзывы и репутация
Нам доверяют, и это подтверждают отзывы клиентов. Мы стремимся к безупречному выполнению наших обязательств, и в результате получаем множество положительных рекомендаций

Наша команда

Член правления, специалист по оформлению гражданства Польши
Полина Шелестова
Член правления, специалист по легализации по польским корням
Андрей Корчагин
Специалист по работе с клиентами
Юлия
Юрист
Владислав
Специалист по делам иностранцев
Александр

Наши довольные клиенты:

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Наши кейсы

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